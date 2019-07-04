Hüyük'teki Kıbrıs gazilerine madalya verildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Hüyük Kaymakamlığı'nda düzenlenen programda Kaymakam Dilara Şenoğlu, Hüyük'te yaşayan Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Şenoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış 3 gazi için hazırlanan milli mücadele madalyası ve beratını verdiği etkinlikte, gaziler ve yakınlarına sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Kaynak: AA