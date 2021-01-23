Hüyük'teki gençlik ve tarım kampında kerpiç evler tamamlanmak üzere
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Hüyük'teki gençlik ve tarım kampında kerpiç evler tamamlanmak üzere

23.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:04
Hüyük'teki gençlik ve tarım kampında kerpiç evler tamamlanmak üzere

Konya'nın Hüyük ilçesinde kurulmakta olan Gençlik ve Tarım Kampı'nda kerpiç evlerin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde kurulmakta olan Gençlik ve Tarım Kampı'nda kerpiç evlerin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk Tarım ve Gençlik Kampı'nın Hüyük'te kurulmakta olduğunu hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle 2019'da bir proje kapsamında yapımına başlanan çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Çiğdem, inşaat halindeki evlerin yapımının ise tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Çiğdem, proje kapsamında kampta 25 kerpiç evin inşa edilmekte olduğunu vurgulayarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 200'er kişilik gruplar halinde ilçemize göndereceği öğrenciler, kamptaki evlerde bir hafta süreyle konaklayacak. Bu öğrenciler burada tarım dersleri alacak, tarımı öğreneceği ilçemizde üretimi yapılan tarım ürünlerini yetiştirecek. Bu öğrenci hareketliliği, ilçemizin ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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