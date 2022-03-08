Hüyük'te zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı - Haberler

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Hüyük'te zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Hüyük'te zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

Konya'nın Hüyük ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde yaptığı sıvıyağ denetimlerinde, deposunda bulunmasına rağmen raflarda yağ bulundurmayan marketler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde yaptığı sıvıyağ denetimlerinde, deposunda bulunmasına rağmen raflarda yağ bulundurmayan marketler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Hüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi ve son günlerde ayçiçeği yağı üzerinden fahiş fiyat artışları ile ilgili stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için 6532 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerde bulunmuş, deposunda yağ bulunan ancak reyonda olmayan marketlere yasal işlem uygulanmıştır. Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem Bey'in direktifleri ve bizzat takibi ile ekiplerimiz bundan sonrada ilçe merkezi ve mahallelerimizde denetimlerine ara vermeden devam edeceklerdir."

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Konya, Güncel, Haberler

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