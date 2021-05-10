Hüyük'te yaşlı ve engelli vatandaşların maaş ve ödemeler ayaklarına geliyor
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Hüyük'te yaşlı ve engelli vatandaşların maaş ve ödemeler ayaklarına geliyor

Hüyük'te yaşlı ve engelli vatandaşların maaş ve ödemeler ayaklarına geliyor
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Hüyük ilçesinde, tam kapanma dönemi nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara maaşları vefa sosyal destek grupları tarafından ikamet ettikleri adreslerinde teslim ediliyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, tam kapanma dönemi nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara maaşları vefa sosyal destek grupları tarafından ikamet ettikleri adreslerinde teslim ediliyor.

Hüyük İlçe Kaymakamlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların maaşlarının yanı sıra, sosyal destek ödemeleri ve diğer yardımlar vefa sosyal destek grupları tarafından dağıtılıyor.

Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren jandarma, polis, öğretmen, zabıta, din görevlilerinden oluşan vefa sosyal destek gruplarının yanı sıra PTT personelleri de sosyal destek yardımı alanlarla, engelli ve yaşlı vatandaşların maaşlarını büyük bir özveri ile ikamet adreslerinde hak sahiplerinin kendilerine ulaştırıyor.

Ayağına kadar gelen maaş, sosyal destek ödemeleri ve diğer yardımlardan dolayı vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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