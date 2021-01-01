Hüyük'te vaka artışı nedeniyle kapatılan halk pazarı yeniden açıldı
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Hüyük'te vaka artışı nedeniyle kapatılan halk pazarı yeniden açıldı

01.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:39
Hüyük'te vaka artışı nedeniyle kapatılan halk pazarı yeniden açıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla artan vakalar nedeniyle ikinci kez kapatılan halk pazarının yeniden faaliyetine başladığı bildirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla artan vakalar nedeniyle ikinci kez kapatılan halk pazarının yeniden faaliyetine başladığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezinde Kovid-19 önlemleri kapsamında üç haftadır kapalı olan ilçe pazarının, yeniden faaliyete geçerek vatandaşlara hizmet vermeye başladığını belirtti.

Başkan Çiğdem, ilçede Perşembe günleri kurulan halk pazarı konusunda benzer tedbirlerin alınmaması için vatandaşların ve pazarcı esnafının getirilen tedbirler ile maske, fiziki mesafe ve hijyen kurullarına uyması çağrısında bulundu.

Çiğdem, bu çerçevede yeniden açılan pazar yerinde Kaymakam Cüneyt Demirkol ve filyasyon ekipleri ile birlikte pazarcı esnafını tezgahlarında ziyaret ederek kurallara uymaları noktasında kendilerinden duyarlılık beklediklerini ifade ettiklerini de aktardı.

Hüyük halk pazarı daha önce de koronavirüs önlemleri kapsamında iki ay süreyle kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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