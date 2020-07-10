Hüyük'te tatlı su sevinci Konya'nın Hüyük ilçesinde, tatlı su sıkıntısı yaşayan yerleşim merkezlerinde içme suyu aranmasına yönelik çalışmaların meyvesini verdiği bildirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, tatlı su sıkıntısı yaşayan yerleşim merkezlerinde içme suyu aranmasına yönelik çalışmaların meyvesini verdiği bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, ilçede tatlı su sıkıntısı yaşayan her mahalleye bir içme suyu kuyusu hedefiyle başlattıkları çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün de desteğiyle jeoloji mühendisleri ve mahalle halkı ile yapılan istişareler sonucu belirlenen noktalarda yürütülen sondaj ve kazı çalışmaları neticesinde bulunan suyun, vatandaşların kullanımına sunulduğunu vurgulayan Çiğdem, şunları kaydetti:

"Rabb'imin insan için özel olarak yarattığı dünya, yine özel olarak yaratılmış olan suyla canlandırılmıştır. Tüm canlılar için büyük bir nimet olarak suyu yaratan Rabb'im bizleri de bu suya erişmeye vesile kılmıştır. Halkımızın kullanımına sunduğumuz suların vatandaşlarımıza şifa olmasını temenni ediyorum. Su hayattır, elhamdülillah Rabb'im son olarak Selki mahallemizde de bizleri ve vatandaşlarımızı, beklentimiz olan, istediğimiz suya kavuşturdu, şükürler olsun. Mahallemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA