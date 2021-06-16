Hüyük'te otogar sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hüyük'te otogar sevinci

Hüyük'te otogar sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılacak otogar inşaatına başlandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılacak otogar inşaatına başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırım programına alınan ilçe otogarının inşaat çalışmalarının başladığına ilişkin müjdeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkan Altay paylaşımında, "Akşehir otogar inşaatımızda sona yaklaştık. Hüyük otogar inşaatımızın da yapımına başladık. Hemşehrilerime ve şehrimize hayırlı olsun" sözleriyle ilçe halkına müjdeyi verdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, otogar yapım çalışmasının başlaması dolayısıyla ilçe olarak yaşadıkları mutluluğu dile getirirken, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beyin talimatları ile ihalesi yapılan Hüyük İlçe Otogarımızda ilk kazma vuruldu, inşaat başladı. Allah rıza olsun başkanım, İlçemiz adına minnet ve şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Hüyük'te otogar sevinci
Hüyük'te otogar sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Boris Johnson Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Fatih Terim Merih Demiral Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hüyük'te otogar sevinci - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 16:57:51. #1.16#

title