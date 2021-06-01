Hüyük'te vatandaşlar enerjisini güneşten sağlayacak

Konya'nın Hüyük ilçesinde bazı vatandaşlar verilen hibe destekleriyle elektrik enerjisini güneşten sağlayacak.

Konya'nın Hüyük ilçesinde bazı vatandaşlar verilen hibe destekleriyle elektrik enerjisini güneşten sağlayacak.

Suludere Mahallesi'nde projeden yararlanacak mahalle sakinleri, elektrik faturası ödemeyecek.

Enerji tasarrufuyla çevrenin korunması konusunda önemli adımlar atan Orman Genel Müdürlüğü'nün, Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği Türkiye Bölümü (GÜNDER) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen orman köylerinde (ORKÖY PV) solar fotovoltaik sistemler elektrik üretimi projesi Konya'da da hayata geçiriliyor.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şubesi görevlilerinden Hakan Öğüt, projeden istifade etmek isteyen mahalle sakinlerine başvurularından önce proje hakkında ayrıntılı bilgiler verdi, sorularını cevaplandırdı, sonrasında kura çekimi yapıldı.

Çatı tipi güneş enerjisinden elektrik üretim projesi çerçevesinde Suludere Mahallesi'ni de çalışma programına aldıklarını anlatan Öğüt, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu projemiz 1,5 kilovatlık 6 panelden oluşan güneş enerjisinden elektrik üretimi projesi. Bu proje için ödeneğimiz 23 bin lira. Bunun yüzde 20'lik kısmı ORKÖY hibesi, kalan yüzde 33'lük kısmı ise UNDP yani dış destekli. 23 bin liralık bir kredi veriyoruz, karşılığında siz 13 bin liraya yakın bir tutarı geri ödeme yapıyorsunuz. Yani yüzde 50'ye yakın bir hibe söz konusu. Diğer ORKÖY projelerinde bu hibe miktarı yüzde 20 idi, bu proje için kalan 13 bin lirayı ise 7 yılda 7 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödüyorsunuz."

Ön başvurusu kabul edilen 19 mahalle sakini daha sonra sıralamanın belirlenmesi için yapılan kura çekimine katıldı.

Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan ve projeden istifade etmek için başvuru yapan mahalle sakinleri yerleşim merkezinin proje programına alınmasından dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar