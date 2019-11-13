Hüyük'te orman köylülerine 5 yıl geri ödemeli düve desteği

13.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:04

Hüyük ilçesinde yıl içerisinde orman köylüsü 62 aileye 124 gebe düve desteğinde bulunuldu.

İlçeye bağlı Suludere Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Erdoğan yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Köyişleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Orman Köylüsüne Hayvan Desteği (ORKÖY) projesinden bulundukları yerleşim merkezinde yaşayan orman köylülerinin de istifade ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Bu yıl mahallemizde orman köylüsü 27 ailemiz Orköy desteği kapsamında gebe düve desteğinden yararlandı. Bu projeden köylümüz ilk iki yılı ödemesiz, 5 yılda ödemeli şeklinde istifade ediyor. Mahallemizde Orköy desteğinden yararlanan aile sayısının daha da artması en büyük beklentimiz." dedi.

Kaynak: AA