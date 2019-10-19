Hüyük'te "Muhtarlar Günü" kutlandı

19.10.2019 15:42

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt meydanında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ceylan, yaptığı konuşmada, muhtarlığın önemine değinirken, bugünün Muhtarlar Günü olarak kutlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törene, Hüyük Kaymakam Vekili Osman Kahraman, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı İlkay Ceylan, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA