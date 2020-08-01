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Hüyük'te kurulan örtü altı modern seralarda üretim başladı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan örtü altı seralarda domates ve salatalık gibi ürünlerin üretimine başlandığı bildirildi.

Hüyük'te kurulan örtü altı modern seralarda üretim başladı
01.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:20

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan örtü altı seralarda domates ve salatalık gibi ürünlerin üretimine başlandığı bildirildi.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş yazılı açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) kırsal kalkınma 2019 yılı mali destek programı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamalı üretim modeli yaptıklarını vurgulayarak, "KOP ile Gelişen Evler Yeşil Evlerde projesi çerçevesinde, ilçemizde üretime meraklı üreticilerimizle beraber uygulamalı üretim modeli yapmaktayız. Bu kapsamda her hafta bir üreticimizin serasında toplanıp sosyal mesafe kurallarına uyarak domates, salatalık hastalık, zararlı bitki, besleme, ilaçlama ve mücadele yöntemleri hakkında üreticilerimizi bilgilendirerek teknik personel arkadaşlarımızla uygulamalı üretim yapmaktayız" dedi.

Tingiş, ilçe müdürlüğü tarafından yapılan proje ile üreticilerin refah seviyesini yükselterek Hüyük'te seracılığın yaygınlaşmasını sağlamak istediklerini söyleyerek, "Proje çerçevesinde üreticilerimiz yüzde 30'unu ödemek suretiyle kalan kısmı ise KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek seralarımız kurulmuştur. İlçemizde 10 üreticimize kurulan 525 metrekare örtü seralar tamamlanarak üretime başlanmıştır. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Seralarımızda üretim yapılmaya başlanıldığından itibaren ilçe üreticilerimiz tarafından ilçe müdürlüğümüze yoğun talep almaya başladık. Devletimizin imkanlarından yararlanarak ilçemizi ilerleyen yıllarda yayla seracılığında öncü ilçelerden biri yapmak için azim ve gayretle çalışmaktayız" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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