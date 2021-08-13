Hüyük'te 300 dekarlık alanda kuru fasulye ekimi yapıldı
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Hüyük'te 300 dekarlık alanda kuru fasulye ekimi yapıldı

Hüyük'te 300 dekarlık alanda kuru fasulye ekimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın Hüyük ilçesinde devlet desteğiyle 300 dekarlık alanda kuru fasulye ekimi gerçekleştirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde devlet desteğiyle 300 dekarlık alanda kuru fasulye ekimi gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce desteklenen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında aralarında Hüyük ilçesinin de bulunduğu Konya'nın 6 ilçesinde kuru fasulye ekimi gerçekleştirildi. Yüzde 75 hibe destekli, geriye kalan yüzde 35'lik bölümü çiftçi katkılı proje çerçevesinde 6 ilçede 10 bin dekar alanda yapılan ekim sonrasında projeden istifade eden Hüyük ilçesindeki ekim sahalarında Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile il ve ilçe proje yürütücülerinin de katıldığı yerinde incelemeler yapıldı.

Ekim alanı olan 300 dekarlık sahada yapılan inceleme neticesinde ürünün bitki gelişimlerinde herhangi bir olumsuzluğun görülmediği belirtilerek, projenin bölgeye hayırlı olması dileğinde bulunuldu. - KONYA

Hüyük'te 300 dekarlık alanda kuru fasulye ekimi yapıldı
Hüyük'te 300 dekarlık alanda kuru fasulye ekimi yapıldı
Hüyük'te 300 dekarlık alanda kuru fasulye ekimi yapıldı
Hüyük'te 300 dekarlık alanda kuru fasulye ekimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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