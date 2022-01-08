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Hüyük'te Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması ödül töreni yapıldı

Hüyük'te Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması ödül töreni yapıldı
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Hüyük ilçesinde, düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere gerçekleştirilen törende ödülleri verildi.

HÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere gerçekleştirilen törende ödülleri verildi.

Hüyük İmam Hatip Ortaokulu tarafından okulda öğrenim gören öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler belirlendi.

İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz ile kurum amirleri ve vatandaşların da katıldığı törende, dereceye giren isimlere ödülleri verildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve yarışmada birinci gelen öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye gelen İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, "(Kur'an okuyan mümin turunçgil gibidir, kokusu hoş, tadı güzeldir) hadis-i şerifini hatırlatarak, Kur'an-ı Kerim okumanın faziletine değindi.

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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