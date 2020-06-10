Hüyük'te "KOP sayesinde karavanımla daha mutluyum" projesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hüyük'te "KOP sayesinde karavanımla daha mutluyum" projesi

Konya'nın Hüyük ilçesinde hayata geçirilen "KOP sayesinde karavanımla daha mutluyum" projesi kapsamında, 10 küçükbaş hayvan yetiştiricisinin barınma ihtiyaçları için özel olarak tasarlanıp imal edilen karavanların dağıtılacağı bildirildi.

Hüyük'te
10.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:23

Konya'nın Hüyük ilçesinde hayata geçirilen "KOP sayesinde karavanımla daha mutluyum" projesi kapsamında, 10 küçükbaş hayvan yetiştiricisinin barınma ihtiyaçları için özel olarak tasarlanıp imal edilen karavanların dağıtılacağı bildirildi.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yürütülen projeyle ilçe genelinde yaylaya çıkan küçükbaş hayvan üreticilerinin yaşam koşullarının daha da konforlu hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Proje ile ilçede küçük baş hayvan yetiştiricisi olan 10 kişiye dağıtılacak sürü yöneticisi karavanının, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelmeye başladığını aktaran Tingiş, şunları kaydetti:

"Yüzde 70'i devlet hibesi ile yapılan bu projenin, yüzde 30'luk bölümünü ise yetiştiricilerimiz karşılıyor. En az 100 ve daha fazla küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilerimize vereceğimiz, içerisinde televizyonu da olan karavanlar bunlar. Yaylaya çıkan, orada düzgün bir yatacak, kalacak yeri, yemek pişireceği, banyo yapacağı, insani ihtiyaçlarını görebileceği bir yer olmayan yetiştiricilerimiz bundan böyle bu karavanlar sayesinde daha konforlu ve iyi şartlar altında barınma imkanı sağlayabilecektir. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen bu proje kapsamında dağıtacağımız karavanlardan bir tanesi kurumumuza teslim edildi. Diğerlerini de ilerleyen günlerde yetiştiricilerimizin hizmetine sunacağız. Bu anlamda, projeye destek veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızla birlikte Hüyük Kaymakamlığımıza ve Belediye Başkanlığımıza her türlü yardım ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor Haber
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Cinayet şüphelisi baba ve oğlu, olaydan 30 saat sonra boş arazideki barakada yakalandı
Cinayet şüphelisi baba ve oğlu, olaydan 30 saat sonra boş arazideki barakada yakalandı
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları...
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Kolyesi koptuğu için 'Kötü bir şey olacak' diyen Cemal Can'ın en yakın arkadaşı vefat etti
Kolyesi koptuğu için "Kötü bir şey olacak" diyen Cemal Can'ın en yakın arkadaşı vefat etti
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Berat Albayrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Mariah Carey Demet Akalın
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Hüyük'te "KOP sayesinde karavanımla daha mutluyum" projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 15:26:47. #1.14#
title