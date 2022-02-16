Hüyük'te KDV indirim denetimleri

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 8'den 1'e indirilmesine yönelik yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından belediyeye bağlı zabıta ekipleri de market ve bakkallarda denetimlere başladı.

Hüyük Belediyesi Zabıta Amirliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin denetim yaptığı market ve bakkallarda raf ile kasa arasındaki fiyatları mercek altına aldığı belirtilirken, "Denetimlerde, işyerlerinde satışa sunulan gıda ürünlerinde KDV indiriminin yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştiriliyor. Denetimlerimiz devam edecek." denildi.