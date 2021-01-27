Hüyük'te kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
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Hüyük'te kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

27.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:43
Hüyük'te kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'nın Hüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yolda kalan bazı araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yolda kalan bazı araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından harekete geçen Hüyük Belediyesi, yolları ulaşıma açık tutabilmek için ekiplerini seferber etti.

Günlük hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Hüyük-Doğanhisar kara yolunda kayarak yoldan çıkan otobüs ve araçlar belediye ekiplerinin bölgeye iş makineleri yönlendirmesiyle kurtarıldı.

İlçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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