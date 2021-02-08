Hüyük'te kan bağışı kampanyası
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Hüyük'te kan bağışı kampanyası

08.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:22
Hüyük'te kan bağışı kampanyası

Hüyük ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hüyük ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hüyük'te, İlçe Kaymakamlığı, Hüyük Belediyesi ve Türk Kızılay Derneği tarafından "iyi ki varsın kan dostum" sloganıyla düzenlenen "Hüyük kan dostum" kampanyasına, vatandaşların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kolluk kuvvetleri de destek verdi.

Kaymakam Cüneyt Demirkol, kan bağışının önemine dikkat çekerken, eski belediye hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağışı alımına destek ve katkı sunan herkese teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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