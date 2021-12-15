Hüyük'te jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

HÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan jandarma trafik ekipleri, ilçedeki öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitim seminerleri başlattı.

Bu kapsamda jandarma görevlileri tarafından öğrencilere trafik güvenliği, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, toplumsal farkındalık, bilgilendirme faaliyetleri, trafik kurallarının öğretilmesi ve trafik bilincinin oluşturulması konularında eğitim verildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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