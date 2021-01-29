Hüyük'te jandarma personeline başarı belgesi verildi
29.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:12
Konya'nın Hüyük ilçesinde, jandarma personeline kaymakamlık tarafından başarı belgesi verildi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde, jandarma personeline kaymakamlık tarafından başarı belgesi verildi.
Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Adem Başaran'ın hazır bulunduğu törende, salgın sürecinde özveriyle çalışan jandarma personelini makamında kabul etti.
Demirkol, jandarma personeline başarılı çalışmaları için teşekkür ederek, belge verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar