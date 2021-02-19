Hüyük'te İdlib'e yardım kampanyasına destek sürüyor
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Hüyük'te İdlib'e yardım kampanyasına destek sürüyor

19.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:13
Hüyük'te İdlib'e yardım kampanyasına destek sürüyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yaşam süren mülteciler için başlatılan "briket ev" yardım kampanyasına toplumun her kesiminden destek sürüyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yaşam süren mülteciler için başlatılan "briket ev" yardım kampanyasına toplumun her kesiminden destek sürüyor.

İlçe Müftülüğü tarafından "İdlib İyilik Konutları Desteği" kapsamında yürütülen yardım kampanyasına Hüyük Muhtarlar Derneği de destek verdi.

Dernek Başkanı İlkay Ceylan, "Suriye'nin İdlib şehrindeki sel felaketinden olumsuz etkilenen ve evsiz kalan Müslüman kardeşlerimiz için yapılacak olan iyilik konutları için yönetim kurulu olarak biz de yardım kararı aldık. Bu çerçevede, müftülüğümüzü ziyaret ederek yardımlarımızı İlçe Müftümüze teslim ettik." dedi.

Hüyük Müftüsü Seyit Ali Gündüz de, yardım kampanyasına ilçede toplumun her kesiminden destekler geldiğine dikkati çekerek, "Hüyük Muhtarlar Derneğinin göstermiş olduğu bu örnek davranışlarından kendilerini tebrik ediyorum. Hüyük halkımızın bu yardım seferberliğine katılımlarını sürdürmeleri ve bu husustaki hassasiyetin devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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