Hüyük'te içme suyu şebekesi yenileniyor
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Hüyük'te içme suyu şebekesi yenileniyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yürütülen çalışmalarla içme suyu şebeke hattının yenilenmeye başlandığı bildirildi.

Hüyük'te içme suyu şebekesi yenileniyor
21.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:42

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yürütülen çalışmalarla içme suyu şebeke hattının yenilenmeye başlandığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, Hüyük kent merkezinde toplam 5,5 kilometrelik içme suyu şebeke hattının yenileriyle değiştirilerek, ilçede yıllardır kangren olmuş önemli bir sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik adımların atıldığını belirtti.

Başkan Çiğdem, "Selki mahallemizin ardından ilçemiz merkezinde de başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, ilçemiz merkezinde ilk etapta 5,5 kilometrelik bir şebekenin yenilenme çalışması yapılıyor. Bu anlamda, katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye başkanımıza ve KOSKİ yetkililerimize teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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