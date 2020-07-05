Hüyük'te ekin yangını Hüyük'te hasat sırasında çıkan yangında ekili alandaki ekinler yandı.

Hüyük'te hasat sırasında çıkan yangında ekili alandaki ekinler yandı.

İmrenler mahallesinde bir ekin tarlasında biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın, kısa sürede çevresindeki ekili alanlara da sıçradı.

Çevredeki çiftçiler, yangının büyümemesi için traktörler ve pulluk araçları ile önlem aldı.

Yangında ekili alanlardaki mahsuller tamamen yandı, tablası yanan biçerdöverde de maddi zarar oluştu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın hakkında bilgi almak için olay yerine geldi.

Çiğdem, yangının yaklaşık bir saatlik bir zaman dilimi içerisinde yürütülen çalışmalarla, çevresindeki daha da geniş alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirterek, yaklaşık 172 bin metrekarelik bir ekili alanın yangında zarar gördüğünü söyledi.

İmrenler Mahallesi Muhtarı Fadime Şahin de yerleşim merkezi olarak büyük bir yangın atlattıklarını belirterek, "Yangının söndürülmesinde seferber olan köylülerimize, çiftçilerimize, Hüyük Belediye Başkanımız ve beraberindeki ekibine, itfaiye yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Eğer bu yangın çok daha geniş alanlara sıçramadıysa bunda Hüyük Belediyemizin de çok büyük katkı ve destekleri var. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, yangın sonucu oluşan hasar tespit çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA