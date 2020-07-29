Hüyük'te DSİ yatırımları incelendi Hüyük ilçesinde, çalışmaları tamamlanan DSİ yatırım alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Hüyük ilçesinde, çalışmaları tamamlanan DSİ yatırım alanlarında incelemelerde bulunuldu.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü 41. Şube Müdürü Fatih Peker, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Çiğdem ve Peker, ilçede çalışmaları tamamlanan DSİ yatırımlarını inceledi.

Yeni planlanan çalışma alanlarında da incelemelerde bulunan Çiğdem ve Peker, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı dış mahallelerdeki sulama göletleri su aktarım kanalları, dere yatakları, genişletilmesi gereken taşkın sulama seti üzerindeki köprüler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA