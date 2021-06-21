Hüyük'te coğrafi tescilli çileğin tanıtım ve eğitim toplantısı
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Hüyük'te coğrafi tescilli çileğin tanıtım ve eğitim toplantısı

Hüyük'te coğrafi tescilli çileğin tanıtım ve eğitim toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi alan Hüyük çileğinin marka özelliğini ve kalitesini koruyabilmesi amacıyla tanıtım ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi alan Hüyük çileğinin marka özelliğini ve kalitesini koruyabilmesi amacıyla tanıtım ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'ndaki toplantıda konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Konya ilinde Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde çilek yetiştiriciliği yapılmakta olduğunu söyledi. Ergin, "Hüyük bu konuda oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Konya'da 19 bin 529 dekar ekim alanı bulunan çileğin yüzde 42'si Hüyük ilçemizde bulunmakta, 51 bin 98 ton olan çilek üretiminin yüzde 52'sini de Hüyük ilçemiz karşılamaktadır" dedi. Ergin, TÜİK'in 2022 verilerine göre, çileğin ülke genelindeki ekim alanının 179 bin 777 dekar olup Konya'nın bu alanın yüzde 11'lik kısmını kapsamakta olduğunu da vurgularken, "İlimiz Türkiye çilek üretiminde, Mersin ve Bursa'dan sonra 3. sırada yer almakla beraber çilek yetiştiriciliğinin son dört yıl kayıtları incelendiğinde,Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin destekleri ve il, ilçe proje uygulamaları sayesinde ekim alanımız yüzde 16, üretim miktarımız ise yüzde 36 oranında artış göstermiştir. Hüyük ilçesinde yetiştirilen kendine has tadı ve aromasıyla ün salan Hüyük Çileği, 13 Nisan 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak ismini taçlandırmış ve bölgesel anlamda kırsal kalkınma ile gelişmeye güzel bir örnek teşkil ederek almış olduğu coğrafi işaret ile katma değerini de arttırmıştır. Bu bağlamda Hüyük'te yetiştirilen, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak kalitesini ve ününü kanıtlayan Hüyük Çileği'nin marka özelliğini ve kalitesini koruyabilmesi açısından pestisit yönetiminin, üreticilerimiz tarafından bilinçli bir şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Soylu, Hüyük Belediye Başkan Vekili Bektaş Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhan Kartal, Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Hüyük Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Muhammer Özer ile kurum amirleri, sulama kooperatifleri başkanları, muhtarlar ve çilek üreticileri katıldı. - KONYA

Hüyük'te coğrafi tescilli çileğin tanıtım ve eğitim toplantısı
Hüyük'te coğrafi tescilli çileğin tanıtım ve eğitim toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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