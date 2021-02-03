Hüyük'te 75 yaş üstü 800 kişi aşılandı

Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 75 yaş üstü 800 kişinin aşılandığı bildirildi.

Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, ilçede sağlık ekiplerince yürütülen aşı çalışmalarını takip etti.

Budak Mahallesi'ndeki çalışmalarda aşı olan alan 75 yaş üstü vatandaşlarla sohbet eden, sağlık ve afiyet dileğinde bulunan Kaymakam Demirkol, yaptığı açıklamada, ilçede gerçekleştirilen aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda bugün itibariyle 75 yaş üstü 800 vatandaşın aşılamasının tamamlandığını vurgulayan Demirkol, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza bu kapsamda yürüttükleri yoğun mesaiden dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar