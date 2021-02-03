Hüyük'te 75 yaş üstü 800 kişi aşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hüyük'te 75 yaş üstü 800 kişi aşılandı

03.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:24
Hüyük'te 75 yaş üstü 800 kişi aşılandı

Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 75 yaş üstü 800 kişinin aşılandığı bildirildi.

Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 75 yaş üstü 800 kişinin aşılandığı bildirildi.

Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, ilçede sağlık ekiplerince yürütülen aşı çalışmalarını takip etti.

Budak Mahallesi'ndeki çalışmalarda aşı olan alan 75 yaş üstü vatandaşlarla sohbet eden, sağlık ve afiyet dileğinde bulunan Kaymakam Demirkol, yaptığı açıklamada, ilçede gerçekleştirilen aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda bugün itibariyle 75 yaş üstü 800 vatandaşın aşılamasının tamamlandığını vurgulayan Demirkol, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza bu kapsamda yürüttükleri yoğun mesaiden dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Okan Buruk Erol Bulut Mesut Özil İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüyük'te 75 yaş üstü 800 kişi aşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 16:26:48. #1.15#
title