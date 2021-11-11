Hüyük'te 5 bin fidan ekildi

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, yaklaşık 5 bin orman fidanı toprakla buluşturuldu.

Hüyük Belediyesi ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Doğanhisar yolu Hüyük çıkışındaki alanda bir araya gelenler, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de etkinlik çerçevesinde toprağa diktiği fidanlara can suyunu verdi.

Başkan Çiğdem, gelecekte daha yeşil bir Hüyük hedefine ulaşma adına fidan desteğinden dolayı Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Yoğun ilgi gören etkinliğe kamu kurumları yönetici ve çalışanları, mahalle muhtarları, Türkiye Kızılay Derneği Hüyük Temsilciliği gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.