Hüyük'te 3 mahalle altyapı sorunundan kurtuluyor
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Hüyük'te 3 mahalle altyapı sorunundan kurtuluyor

Hüyük'te 3 mahalle altyapı sorunundan kurtuluyor
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Hüyük ilçesine bağlı üç yerleşim daha altyapı sorunundan kurtuluyor.

Hüyük ilçesine bağlı üç yerleşim daha altyapı sorunundan kurtuluyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Budak ve Tolca mahalleleri ile Yenice mahallelerinin kanalizasyon yapım işinin başladığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Çiğdem, "Tarihe hep birlikte not düşelim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın talimatları ile KOSKİ Genel Müdürümüz Ahmet Demir'in destek ve gayretleri ile Budak, Tolca ve Yenice mahallelerimizin kanalizasyon yapım işi başlıyor. Başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen büyüklerime ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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