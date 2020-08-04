Hüyük'te 2 hafta süreyle semt pazarları kurulmayacak
Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve mahallelerde kurulan semt pazarlarının iki haftalığına yasaklandığı bildirildi.
04.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:10
Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve mahallelerde kurulan semt pazarlarının iki haftalığına yasaklandığı bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçede son günlerde artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle ilçede yeni önlemler alındığı belirtildi.
Açıklamada, "İlçe merkezinde perşembe günleri kurulan semt pazarı ile dış mahallelerde farklı günlerde kurulan pazarlar, iki hafta süreyle kapatılması kararlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA