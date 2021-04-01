Hüyük otogarı 13 Nisan'da ihale edilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüyük ilçe merkezine yakın gelecekte şehirlerarası otobüs terminali kazandırılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüyük ilçe merkezine yakın gelecekte şehirlerarası otobüs terminali kazandırılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı, Hüyük'te yapımına başlanacak olan otogar yapım işini önümüzdeki günlerde ihaleye çıkaracak.

İhaleyi üstlenen firma, otogarın yapımını da gerçekleştirecek. Yaklaşık 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak olan otogar, ihaleyi üstlenen firma tarafından şartname gereği yer tesliminin ardından 150 takvim gün içerisinde tamamlanacak.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, Hüyük otogarının Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Nisan 2021 günü ihale edileceğini belirtti.

Başkan Çiğdem, "Söz vermiştik hemşerilerimize, Büyükşehir Belediyemiz 13 Nisan 2021 günü otogarımızın ihalesini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum, ilçemize kattığı değerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar