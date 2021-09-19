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Hüyük Kırmızı Altın Gençlik Festivali

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Hüyük Kırmızı Altın Gençlik Festivali

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen "Kırmızı Altın Gençlik Festivali" devam ediyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen "Kırmızı Altın Gençlik Festivali" devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Hüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde Ayna Grubu'nun solisti, Erhan Güleryüz sahne aldı. Sanatçı Güleryüz, kendisinin de Konyalı olduğunu anımsatarak, Hüyük ilçesinin çilek üretimiyle ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi.

Festival alanını dolduranlara sevilen şarkılarını seslendiren Erhan Güleryüz'e konserinin sonunda Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem çiçek verdi.

Festivalde ayrıca özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda ünlenen Hüyüklü Berk Yılmazer de sahne aldı.

Etkinlikte yer alan, "Hababam Sınıfı Vokal Grubu" da alanı dolduran çocukları nostaljik film şarkılarıyla eğlendirdi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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