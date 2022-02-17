Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer muhtarlarla bir araya geldi
AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, muhtarlarla bir araya geldi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, muhtarlarla bir araya geldi.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran ile Polis Merkezi Amir Vekili Hüseyin Bolcan da katıldı.
Kaymakam Çimer, tanıştığı mahalle muhtarlarıyla sohbet ederken, merkez ile taşra mahalleleri hakkında bilgiler de aldı.
AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel