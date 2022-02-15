Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer göreve başladı

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede yeni göreve başlayan Kaymakam Hasan Çimer'i ziyaret etti.

Çiğdem, ziyarette Hüyük Kaymakamlığına yeni atanan Çimer'e yeni görevinde başarılar diledi.

Çimer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yeni görev yeri olan Hüyük ilçesine hep birlikte hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti.