Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer göreve başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer göreve başladı

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer göreve başladı

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede yeni göreve başlayan Kaymakam Hasan Çimer'i ziyaret etti.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede yeni göreve başlayan Kaymakam Hasan Çimer'i ziyaret etti.

Çiğdem, ziyarette Hüyük Kaymakamlığına yeni atanan Çimer'e yeni görevinde başarılar diledi.

Çimer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yeni görev yeri olan Hüyük ilçesine hep birlikte hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Mehmet Çiğdem, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title