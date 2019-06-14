Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu göreve başladı

Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu göreve başladı

Konya'nın Hüyük ilçesine Kaymakam olarak atanan Dilara Şenoğlu göreve başladı.

Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu göreve başladı

Konya'nın Hüyük ilçesine Kaymakam olarak atanan Dilara Şenoğlu göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Hüyük Kaymakamlığı'na vekaleten görevlendirilen Kaymakam Şenoğlu, ilçedeki görevine başladı.
Atama öncesi, ilçeye Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir vekalet etmekteydi.
1991 yılında İstanbul'da doğan Şenoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Giresun'da tamamladıktan sonra lisans eğitimini 2016 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti.
Şenoğlu, Muğla Valiliği'nde stajını, Afyonkarahisar Sandıklı ve Antalya Gazipaşa ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı.

Kaynak: AA
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