Hüyük Kaymakamı Demirkol, mesaideki kolluk kuvvetleri ile sürücülerin bayramını tebrik etti
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Hüyük Kaymakamı Demirkol, mesaideki kolluk kuvvetleri ile sürücülerin bayramını tebrik etti

Hüyük Kaymakamı Demirkol, mesaideki kolluk kuvvetleri ile sürücülerin bayramını tebrik etti
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, ramazan bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, ramazan bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Kaymakam Demirkol, bir araya geldiği jandarma ve polis teşkilatı mensuplarının bayramını tebrik etti.

Demirkol, ilçede yaşayan şehit ailelerini de ikametlerinde ziyaret ederek sohbet etti, hal ve hatırını sorarak ramazan bayramını kutladı.

Demirkol, daha sonra Isparta karayolu üzerindeki jandarma noktasında uygulama yapan teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Mesaideki jandarma personeline kolaylıklar dileyerek durdurulan araçların sürücülerine çikolata ikram eden Kaymakam Demirkol, bayramlarını da tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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