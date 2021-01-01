Hüyük Kaymakamı Demirkol yılbaşı denetimine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hüyük Kaymakamı Demirkol yılbaşı denetimine katıldı

01.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:25
Hüyük Kaymakamı Demirkol yılbaşı denetimine katıldı

Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, yılbaşı dolayısıyla kolluk kuvvetleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlere katıldı.

Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, yılbaşı dolayısıyla kolluk kuvvetleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlere katıldı.

Kaymakam Demirkol, ilçe halkının ve tüm dünyanın 2021 yılını karşılamaya hazırlandığı saatlerde ilçe genelinde tüm yurtta getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yürütülen uygulama ve denetimlere iştirak etti. Kaymakam Demirkol, sahada görev yapan polis ve jandarma teşkilatı mensubu kolluk kuvvetlerinin yeni yılını kutlarken, ekiplerle beraber durdurulan araçlarda denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde, sürücüler ile araç içerisindekilerin muafiyetinin olup olmadığı kontrol edilirken, GBT sorgulamaları da yapıldı. - KONYA

Hüyük Kaymakamı Demirkol yılbaşı denetimine katıldı
Hüyük Kaymakamı Demirkol yılbaşı denetimine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Berk Oktay Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüyük Kaymakamı Demirkol yılbaşı denetimine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 14:31:56. #1.15#
title