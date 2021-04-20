Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, göreve başladı
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Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, göreve başladı

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, göreve başladı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Erdoğan Maden, kurumdaki yeni görevine başladı.

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Erdoğan Maden, kurumdaki yeni görevine başladı.

Maden, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak ilçede uzun yıllardır görev yapan Süleyman Ünal'ın Beyşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'ne tayin olmasının ardından boşalan göreve atanmıştı.

Ünal'ın ilçeye veda etmesinin ardından yeni görevine başlayan Maden'i, kendisini ziyaret eden Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol da makamında kabul etti.

Kaymakam Demirkol, Maden'e yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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