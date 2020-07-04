Hüyük'e yeni fabrika yatırımı Konya'nın Hüyük ilçesine kurulacak fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesine kurulacak fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tesisin temel atma törenine katılan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı konuşmada, ilçeye daha önceden yatırım için gelip arazi bakan firmanın, bugün yatırımlarını hayata geçirmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Çiğdem, şunları kaydetti:

"Hüyük Belediyesi olarak ilçemize yatırım yaparak istihdam kapısı aralamak isteyen yerli ve yabancı her türlü müteşebbisimize destek vermeye hazırız ve vermeye devam ediyoruz. Firmamıza da ilçemize kazandıracağı tesis için çok teşekkür ediyor, bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Memleketimize bir çivi çakandan Allah razı olsun. Maldivler'e kadar Hüyük çileğinin ihracatını yapan firmamızın ilçemiz merkezindeki tesislerinin temelini atmış bulunuyoruz. Burada kurulacak fabrika bünyesinde kurutma tesisi ve soğuk hava deposu olacak, yaş meyve işlemesi yapılacak."

Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.

Kaynak: AA