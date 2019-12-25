Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı
Haberler » Güncel » Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı - Haber

Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı

Konya'nın Hüyük İlçesi Devlet Hastanesine başhekim ataması yapıldı.

25.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:31
Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı

'nın İlçesi Devlet Hastanesine başhekim ataması yapıldı.


Kadınhanı Devlet Hastanesinde görevli iken Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Mehmet Ali Kaçar hastanede görev yapmaya başladı. Makamında tebrik ziyaretlerini kabul etmeye başlayan Dr. Kaçar'ı Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.


Dr.Kaçar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler