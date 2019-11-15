Hüyük'deki ilkokulun bahçesine sera kurulacak
Haberler » Güncel » Hüyük'deki ilkokulun bahçesine sera kurulacak - Haber

Hüyük'deki ilkokulun bahçesine sera kurulacak

Hüyük ilçesindeki Kıreli Şehit Kayhan ilkokulunun Konya KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğu "Kop ile Seralarda Çocuk Eli" projesi desteklenmeye uygun bulundu.

15.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:06
Hüyük'deki ilkokulun bahçesine sera kurulacak

ilçesindeki Şehit ilkokulunun Konya KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğu "Kop ile Seralarda Çocuk Eli" projesi desteklenmeye uygun bulundu.

Desteklenmeye değer bulunan proje ile okul bahçesine 100 metrekarelik sera kurulacak. Öğrenciler serada uygulamalı tarım yapacak.

Projenin mali değerinin 61 bin 400 lira olduğunu belirten okulun müdürü Ebubekir Özdemir, "Proje kapsamında çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına okul bahçesinde hayvan barınakları kurulacak, sera günü yapılacak." dedi.

Proje kapsamında okula geri dönüşüm atölyesi de kurulacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et