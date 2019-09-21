Hüyük çileği, coğrafi ürünler zirvesinde görücüye çıktı

21.09.2019 12:02

Konya'nın Hüyük ilçesinde yetiştirilen organik çilek, Ankara'da düzenlenen 2.Uluslararsı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde görücüye çıktı.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Hüyük Belediyesi'nin standı da yoğun ilgi gördü. Stantta ilçede üretilen organik çileğin yanı sıra yörede yetiştirilen ceviz ve tarhana da tanıtıldı.



Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, gerek Hüyük ilçesinin tanınırlığını artırmak, gerekse yöredeki çiftçilerin ürettikleri geleneksel ürünlerin değerinde alıcı bulması amacıyla bu tür organizasyon ve etkinliklere katılım sağlamaya büyük önem verdiklerini söyledi.



Başkan Çiğdem, "Hüyük ilçemizde son yıllarda üretimi artan ve bir marka haline gelen, artık Hüyük'le özdeşleşen organik çileğimizin yanı sıra ilçemizde yetiştirilen diğer ürünlerimizi de burada oluşturulan stantta ziyaretçilere tanıtmak amacıyla bu zirveye Hüyük Belediyesi olarak bizler de katılım sağladık. Bu tür çalışmaları bölgemizin topyekün kalkınması adına önemsiyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz yoğun ilgiden dolayı yaşadığımız memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA