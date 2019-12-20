Hüyük çevre yolu duble yol olacak
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Hüyük çevre yolu duble yol olacak

Hüyük ilçesinde, ilçe merkezini Beyşehir, Doğanhisar ve Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlayan çevre yolunun duble yol haline getirileceği bildirildi.

20.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:40
Hüyük çevre yolu duble yol olacak

ilçesinde, ilçe merkezini , ve Isparta'nın ilçesine bağlayan çevre yolunun duble yol haline getirileceği bildirildi.

Karayolları 3. Bölge Müdürü Salih Cengiz, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Hüyük'te yüklenici firma tarafından yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Cengiz ve beraberindekiler, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i de makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Karayolları sorumluluk alanında yer alan Hüyük çevre yolu da gündeme geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Hüyük merkezini Beyşehir, Doğanhisar ve Şarkikaraağaç ilçelerine bağlayan Hüyük çevre yolunun duble yol haline getirileceği müjdesini aldıklarını belirterek, bundan dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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