Hüyük Belediyesi'nin araç filosu güçlendi
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Hüyük Belediyesi'nin araç filosu güçlendi

21.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:24
Hüyük Belediyesi'nin araç filosu güçlendi

Hüyük İlçe Belediyesi'nin araç filosu yapılan araç takviyeleri ile daha da güçlü hale geldi.

Hüyük İlçe Belediyesi'nin araç filosu yapılan araç takviyeleri ile daha da güçlü hale geldi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Hüyük Belediyesi araç envanterine iki yeni aracı daha dahil ettiklerini belirtti.

Araçların kontak anahtarlarını birim müdürlerine teslim eden Çiğdem, "Belediyemizin ihtiyacı olan hizmet araçlarımızı teslim aldık. Şimdi de hizmet vereceği birimlerde mesai yapmak üzere ilgili birim müdürlerimize teslim ediyoruz. Rabbim ilçemize, kurumumuza hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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