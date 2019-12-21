Hüyük Belediyesi karla mücadeleye hazır

21.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:18

Hüyük İlçe Belediyesi'nin kış dönemi hazırlıklarını tamamladığı bildirdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsimine girilmesi ile Meteorolojiden gelen kar haberleri üzerine özellikle Hüyük'ün dış mahallelerinde karla mücadele çalışmalarının aksamaması için birtakım tedbirler aldıklarını belirtti.

Çiğdem, kış dönemine girilirken Hüyük Belediyesinin muhtemel kar yağışı öncesi tüm mahallelerinde karla mücadeleye hazır olduğunu kaydederek açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"İlçemiz merkezine en uzak 8 dış mahallemizde karla mücadele konusunda bu traktör ve ekipmanlarından istifade edeceğiz. Kar ataşmanları, traktörün arkasına basitçe takılmak suretiyle tıpkı bir kürek, süpürge gibi karla mücadelede kullanılabilecek. Bu pratik karla mücadele ataşmanlarının karla mücadelede ilk başlangıçta işimizi oldukça kolaylaştıracağına inanıyoruz. İnşallah, bu kış mevsiminde karla mücadele konusunda ilçe genelinde çok fazla bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bu konuda araç filomuzu da güçlendirerek yeni iş makineleriyle takviye ettik."

Kaynak: AA