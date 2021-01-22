Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belediye işçileriyle bir araya geldi
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Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belediye işçileriyle bir araya geldi

22.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:03
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belediye işçileriyle bir araya geldi

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belediyedeki işçilerle düzenlediği istişare toplantısında bir araya geldi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belediyedeki işçilerle düzenlediği istişare toplantısında bir araya geldi.

Çiğdem, Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş ile bazı birim müdürlerinin de iştirak ettiği toplantıda toplu iş sözleşmesi öncesinde işçilerle sohbet etti.

İşçilerle istişarelerde bulunan Çiğdem, "Biz büyük bir aileyiz. Bu anlamda, hem belediyemize hem de ilçemize bugüne kadar verdiğiniz hizmet ve katkılardan, gayretli ve özverili çalışmalardan hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıda, personelin talep ve sorunları da dinlenirken, geleceğe yönelik alternatif görüşler de ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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