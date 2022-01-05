Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem personeliyle yemekli toplantıda bir araya geldi

HÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belediye personeliyle düzenlediği yemekli toplantıda bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Çiğdem, ilçeye hizmet veren belediyenin tüm personeliyle gurur duyduğunu belirterek, "Ekibimizle gurur duyuyorum. Hüyük'e hizmet için yaz kış, yağmur çamur demeden hep birlikte bir ekip olarak çalıştığımız personelimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve daha yaşanabilir bir Hüyük inşa edebilmek için Belediye olarak var güçleriyle çaba gösterdiklerini vurgulayan Çiğdem, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda koşturmaktan çok sık bir araya gelemesek de, sizlerle çalışmaktan, aynı havayı solumaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan, ekmeği bölüşmekten onur duyuyorum. Bizler bir ve beraber oldukça işlerimiz daha bereketli, daha güzel oluyor. Emeklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim beraberliğimizi korusun, işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, çözüm için de kalıcı adımlar atıyoruz. Hayal dahi edilemeyen hizmetleri Hüyüklü hemşerilerimizle buluşturduk. Biz büyük bir aileyiz. Sizler de bu büyük ailenin değerli bireylerisiniz. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarınıza devam etmenizi diliyor, bugüne kadar ve bundan sonra vereceğiniz emekler için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet