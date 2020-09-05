Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem'den SÜ Rektörü Aksoy'a ziyaret
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Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem'den SÜ Rektörü Aksoy'a ziyaret

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti.

Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem'den SÜ Rektörü Aksoy'a ziyaret
05.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:17

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti.

Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette Hüyük'te inşaatı yarım kalan meslek yüksekokulu hizmet binasının da gündeme geldiğini belirtti.

Mehmet Çiğdem, "Hüyük'te inşaat çalışmaları yarım kalan Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binamız ile ilgili kendilerine bilgilendirmelerde de bulunduk. Önümüzdeki hafta için inşaatı yerinde incelemek üzere ilçemizi ziyaret edeceğini belirten Sayın Rektörümüze samimiyetinden ve içtenliğinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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