Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem'den kamu kurumlarına ziyaretler
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Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem'den kamu kurumlarına ziyaretler

10.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:52
Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem'den kamu kurumlarına ziyaretler

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya'daki bazı kamu kurumları ile AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya'daki bazı kamu kurumları ile AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Başkan Çiğdem, beraberindekilerle Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Hüyük ve mahallelerinde yapımı devam eden ve proje aşamasındaki işlerle ilgili istişare ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Çiğdem, daha sonra Meclis üyeleri ile birlikte Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na atanan Mahmut Şahin'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Başkan Çiğdem, ardından AK Parti Konya İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Hasan Angı'yı da il teşkilatında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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