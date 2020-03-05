Hüyük Belediye Başkan Çiğdem'den özel öğrencilere Konya ve Anıtkabir gezisi sözü

05.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:16

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören özel öğrenciler için Konya ve Anıtkabir gezileri düzenlenecek.

Yunus Emre Ortaokulu Özel Öğretim sınıfında öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Hüyük Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, makamında kabul ettiği özel öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunan Çiğdem, gelen talep üzerine, özel öğrencilerin katılacağı Konya ve Anıtkabir gezisi düzenleyeceklerini söyledi.

Öğrenciler de verdiği gezi sözünden dolayı Çiğdem'e teşekkür etti.

Kaynak: AA