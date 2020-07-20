'HUYSUZ VİRJİN' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
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'HUYSUZ VİRJİN' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

'HUYSUZ VİRJİN' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
20.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:45

"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Dursunoğlu cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü dökümü:

-----------------Cenaze namazı

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

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