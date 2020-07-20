'HUYSUZ VİRJİN' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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'HUYSUZ VİRJİN' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

'HUYSUZ VİRJİN' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
20.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:12
"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan  Seyfi Dursunoğlu Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Zatürre tedavisi gören ve "Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu geçen cuma akşamı tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Dursunoğlu için öğle vakti Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Dursunoğlu'nun sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Ünlü sanatçı için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Dursunoğlu daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, yazılı olmadığı için yerine getirilemedi. Deniz Seki, Gülben Ergen ve Armağan Çağlayan da usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Armağan Çağlayan ağlamaktan konuşamadığını söyledi.

"YAZILI OLARAK BÖYLE BİR VASİYETİ YOK"

Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi. Cenaze törenine katılan yeğeni Gizem Özköseoğlu, "Ailesi ile böyle bir arzusunu paylaşmadı. Ben de sizlerle beraber basın yolu ile öğrendim. Fakat kendisinin vasiyetnamesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne tüm mal varlığını bağışlanmasıydı. Biz vasiyetnameyi henüz görmedik. Ancak bunu düzenleyen avukatlardan ve dernekten gelen bilgiler doğrultusunda yazılı olarak böyle bir arzusu yoktur. Cenaze ve defin işlemlerinin ÇYDD tarafından yürütülmesini vasiyet etmiştir. Dolayısıyla bizler ailesi olarak bu doğrultuda hareket etmek zorundayız. Aynı şekilde bizlere başka hiçbir kurumdan örneğin bir tıp fakültesinden bir talep gelmedi. Bu talep gelmediği için biz de İslam dininin gereklerine ve ailemizin ön gördüğü şekilde bunu gerçekleştiriyor olacağız" şeklinde konuştu.

"TÜM SERVETİNİ DERNEĞİMİZE BAĞIŞLADIĞI İÇİN ÇOK GURURLUYUZ"

Seyfi Dursunoğlu'nun tüm servetini bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Genel Başkanı Ayşe Yüksel, büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi. Yüksel, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine kıymetli sanatçımızın bütün mal varlığını bağışladığını hem vasiyeti aracılığı ile hem de basındaki röportajlarından hepimiz biliyoruz. Derneğimize bu bağışı yaptığı için çok onurluyuz gururluyuz. Büyük sorumluluk duygusu içindeyiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde binlerce çağdaş gençlik yetişsin diye bağışını bize yönlendirdi. Biz de hukuk süreci tamamlanınca onun isteği doğrultusunda ailesinin desteği ile gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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